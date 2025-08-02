نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر أول دولة تُطبق مبادرة "CHAMPS" العالمية لحماية الأطفال من المخاطر السلوكية والمجتمعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة جديدة نحو تعزيز الحماية المجتمعية للأطفال والشباب، عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية، ورشة عمل تنسيقية استعدادًا لتنفيذ مبادرة CHAMPS العالمية، المعنية بتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال من سن الولادة وحتى 18 عامًا، لحمايتهم من المخاطر مثل الإدمان والعنف والجريمة.

مصر.. الدولة الأولى عالميًا لتطبيق المبادرة

واختارت منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في فيينا جمهورية مصر العربية لتكون أول دولة على مستوى العالم تطبق المبادرة، في اعتراف بدور مصر الريادي في مجالات الوقاية والحماية الاجتماعية، والتزامها بتعهداتها الدولية ومسؤولياتها الوطنية في مكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها.

وشارك في ورشة العمل ممثلون عن الوزارات والجهات المعنية، ودار الإفتاء المصرية، والكنيسة القبطية، وعدد من منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر.

خريطة وطنية لحماية الأطفال

ناقشت الورشة المعايير الدولية للوقاية من تعاطي المخدرات، واستعرضت أداة "RePS" لتقييم أنظمة الوقاية، إلى جانب مناقشة الجوانب التنموية المرتبطة ببرامج الوقاية، تمهيدًا لتطوير تقرير تقييم وطني شامل.

وستتم دراسة أنظمة الوقاية المطبقة في المناطق السكنية المطورة كبدائل للمناطق العشوائية، وعلى رأسها منطقة الأسمرات، بهدف وضع خريطة وطنية للوقاية، وتطوير بروتوكول بحثي يقود عملية التنفيذ والتقييم في المرحلة الثانية من المبادرة، المقرر انطلاقها في بداية العام المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، التي تم إطلاقها برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتُنفذ بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان والجهات الحكومية الشريكة.

مبادرة شاملة... ونهج علمي طويل المدى

وأكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أن المبادرة تمثل أول نموذج عالمي من نوعه يُنفذ بنهج تنموي متعدد المستويات، ويهدف إلى دمج خدمات الوقاية العلمية عبر مراحل عمرية تبدأ من الميلاد وحتى سن 18 عامًا، وذلك وفقًا لأحدث المعايير الدولية والأدلة العلمية.

وأشار عثمان إلى أن المبادرة ستساعد الدول المستفيدة في تقييم الخدمات الوقائية الحالية ومدى توافقها مع معايير مكتب الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، والعمل على تحسين المحتوى وطريقة تقديمها، وسد الفجوات في الخدمات الحيوية المقدمة للأطفال.

خطة زمنية على مدار 6 سنوات

وأوضح عثمان أن المبادرة تمتد على مدار ست سنوات، تبدأ بالسنة الأولى لإجراء الدراسة التقييمية ووضع خطة تنفيذية مفصلة، يليها تنفيذ المبادرة على مدار السنوات الخمس المتبقية، لتحقيق أكبر أثر تنموي ووقائي ممكن للأطفال والمجتمع ككل.

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