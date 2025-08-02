نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قمة ستارت": مناقشة شاملة لاحتياجات سوق العمل 2030 واختتام أنشطة وحدات التضامن بالجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختُتمت فعاليات قمة "ستارت" لأنشطة وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية للعام الجامعي 2024-2025، بمشاركة واسعة من الطلاب وممثلي الشركات والبنوك ومنظمات المجتمع المدني. وجاءت القمة تحت شعار "سوق العمل 2030.. الشركات بتدور على إيه؟"، وسلطت الضوء على المهارات المطلوبة لسوق العمل المستقبلي، والفجوة بين التعليم واحتياجات الشركات، وآليات تطوير الذات لدى الشباب.

جلسة حوارية ثرية حول المهارات وسوق العمل

أدار الجلسة الحوارية الثانية من القمة الإعلامية منة زغلول، المؤسس المشارك لشركة "انطلاق"، وشارك فيها عدد من التنفيذيين والخبراء بمجال التوظيف وريادة الأعمال، الذين ناقشوا التحولات الرقمية وتأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف.

دعوة لربط التعليم بسوق العمل

أكد الدكتور تامر أنور، الرئيس التنفيذي لشركة Eduverse، أهمية تطوير المحتوى التعليمي ليتواكب مع متطلبات سوق العمل، مشددًا على أن المناهج المصرية تتمتع بقوة معرفية، لكنها بحاجة للربط بالمهارات العملية والمهنية الحديثة، خاصة في ظل الطفرات التكنولوجية المتسارعة.

الذكاء الاصطناعي والمهارات الشخصية في قلب التغيير

من جهته، تحدث أحمد ثروت، العضو المنتدب لشركة Big House MENA، عن تأثير الذكاء الاصطناعي على طبيعة الوظائف، مشيرًا إلى أهمية اكتساب الشباب مهارات مثل المرونة والذكاء العاطفي لمواكبة التغيرات السريعة في بيئة العمل.

أبرز المهارات المطلوبة في السيرة الذاتية

أوضح أيمن بازرعة، المدير التنفيذي لشركة "سبرينتس"، أن التحدي الأكبر أمام الجيل الحالي هو سرعة التكيف، لافتًا إلى أن أبرز المهارات الرقمية المطلوبة في السيرة الذاتية تشمل:

حل المشكلات

المثابرة

الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي

الاستمرار تحت الضغط

كما شدد على أهمية اكتساب مهارات أخلاقية مثل الصدق، والاحترام، وحفظ أسرار العمل، مؤكدًا على ضرورة خوض تجارب وظيفية فعلية خلال سنوات الدراسة.

العمل المبكر يبني المستقبل المهني

تحدثت الأستاذة هبة عياد، المدير التنفيذي لشركة "تالنت 360"، عن المعايير الأساسية للتوظيف، مشيرة إلى أهمية القدرة على تنظيم الوقت، التخطيط، والإقناع، وأوضحت أن بناء المستقبل المهني يبدأ من الجامعة، داعية الشباب إلى خوض تجارب العمل مبكرًا لاكتساب المهارات المطلوبة.

إطلاق منصة إلكترونية للتواصل مع الطلاب

تهدف قمة "ستارت" إلى توفير فرص تدريب عملي (Internships) للطلاب في الشركات المختلفة، كما تم الإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية تحمل اسم القمة، ستكون واجهة لتواصل الطلاب مع البرامج التدريبية والشركات المشاركة، وتقديم تدريبات أونلاين على مدار العام.

ورش عمل وجلسات مع خبراء من مختلف المجالات

شهدت الفعالية تنظيم 10 ورش تدريبية في مجالات متعددة منها كتابة السيرة الذاتية، مهارات سوق العمل، تنمية الذات، والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة. كما تضمنت القمة عددًا من الجلسات الحوارية بمشاركة رواد أعمال وأصحاب تجارب نجاح، بالإضافة إلى جلسة خاصة حول دور المنظمات الدولية في تطوير سوق العمل.

مشاركة 12،400 طالب و100 شركة ومنظمة في فعاليات القمة

بلغ عدد الطلاب المسجلين في الفعالية 12،400 طالب وطالبة، كما شارك في الحدث أكثر من 100 شركة وبنك ومنظمة، وتمت دعوة 100 متحدث من مختلف القطاعات لتقديم خبراتهم للطلاب وإعدادهم لسوق العمل الحقيقي.

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