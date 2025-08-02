نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروعات لحماية الشواطئ بطول 2.6 كم وتوسعات جديدة في 4 محافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثبتت وزارة الموارد المائية والري قدرتها الفائقة على مواكبة تطورات العصر وتحقيق خطوات نوعية في إدارة الموارد المائية، التي تعد حجر الزاوية في استدامة التنمية بمصر، فقد نجحت الوزارة في تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى التي تمثل نقلة نوعية في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتجديد البنية التحتية للمياه، فضلًا عن تحسين أداء المنظومة الإدارية والتشغيلية.

وفى مجال حماية الشواطيء.. تواصل العمل خلال العام المائى الماضى في تنفيذ العديد من مشروعات حماية الشواطئ، حيث يتم تنفيذ "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة" بطول 2 كيلومتر، و"مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية)" بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، و"عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة راس البر بدمياط" لحماية الأراضى المكتسبة أمام السرية، و"المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح"، كما يتم الإعداد لطرح عدد (4) عمليات لحماية الشواطىء وهى "عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء ادكو بمحافظة البحيرة" و"عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ" و"عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ" و"عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانيه) بمنطقة طوال ابو الروس بمحافظة دمياط".

وجاءت هذه الإنجازات في إطار استراتيجيتها الطموحة لضمان توفير مياه الشرب والري بكفاءة، وحماية البيئة من مخاطر السيول، والتصدي لتحديات التغير المناخي.