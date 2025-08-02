نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يشهد بدء اجراءات إزالة السد المؤقت ومرور المياه من خلال بوابات قنطرة حجز الإبراهيمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار جولات سيادته الميدانية بالمحافظات المختلفة لمتابعة موقف المشروعات المائية التى تنفذها الوزارة.. قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025 بزيارة لمحافظة أسيوط لتفقد مشروع "إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة"، حيث شهد سيادته "بدء اجراءات إزالة السد المؤقت ومرور المياه بالمجري الدائم لترعة الابراهيمية من خلال بوابات قنطرة حجز الإبراهيمية" ضمن إجراءات إنهاء مشروع "انشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة".

وقد كان فى إستقبال سيادته السيد اللواء الدكتور/ هشام أبو النصر محافظ أسيوط، الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير.

واستعرض الدكتور سويلم واللواء ابو النصر عرض تقديمى عن الأعمال التى تم نهوها والأعمال الجارى تنفيذها حاليا، كما تم استعراض خطة تطوير منطقة القناطر القديمة والجديدة وإنشاء حدائق بمساحة ٣ أفدنة في المنطقة المحيطة بالقناطر مع الحفاظ علي الطابع الأثري للمنطقة.

وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية تدريب المهندسين والفنيين علي أنظمة تشغيل القناطر الجديدة للحفاظ عليها مثلما تم الحفاظ على قناطر ديروط القديمة بحالة جيدة علي مدي ١٥٠ عاما، كما وجه سيادته بالحفاظ علي الطابع الأثري للقناطر القديمة كجزء من تاريخ مدرسة الري المصرية.

وعقب ذلك تفقد الدكتور سويلم واللواء ابو النصر موقع تنفيذ مجموعة قناطر ديروط الجديدة، حيث تفقد سيادتهما مبنى التشغيل والتحكم والتى تضم غرفة مراقبة التليمتري لإدارة المياه بمصر الوسطى وغرفة تشغيل مجموعة قناطر ديروط.

عقب ذلك قام الدكتور سويلم وبحضور اللواء ابو النصر بإعطاء إشارة البدء لفتح بوابات قناطر حجز الإبراهيمية وإمرار المياه من بوابات القنطرة، كخطوة أولى يعقبها إزالة السد المؤقت وتحويل المياه للمرور بالمجري الدائم لترعة الإبراهيمية، التى تخدم زمام ٥٧٦ ألف فدان فى محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة خلف قنطرة حجز الإبراهيمية.

كما التقى سيادتهما بالسادة العاملين بالمشروع.. حيث أعرب الدكتور سويلم عن تقديره البالغ لمجهودات سيادتهم فى تنفيذ هذا المشروع العملاق بأعلى مستوى من الكفاءة، والإستفادة من الخبرات المكتسبة من الجانب الياباني اثناء تنفيذ المشروع.

كما توجه سيادته الشكر للشريك الياباني والحكومة اليابانية علي مجهوداتهم خلال العامين الماضيين في تنفيذ هذا المشروع الهام، وما تحقق به من نجاح ناتج عن التزام الجميع بجودة التنفيذ وكذلك الإلتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ الاعمال.

وصرح الدكتور سويلم أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز ٨٧%، وأن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف سيادته ان المشروع يهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي.

جدير بالذكر إنه وفيما يخص باقى قناطر المجموعة.. فقط تم الإنتهاء من إنشاء قناطر فم بحر يوسف، كما تم الإنتهاء من اعمال الخرسانة المسلحة وتصنيع وتركيب البوابات ومنظومة التشغيل لقناطر الديروطية والبدرمان وأبو جبل والساحلية وايراد الدلجاوى.