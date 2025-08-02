ضبط 1465 نسخة كتاب مدرسى مقلدة داخل مكتبة بدون ترخيص فى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 أغسطس 2025 02:28 مساءً - إستمراراً لجهود مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مكتبة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، ببيع العديد من الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط مالكها، وعُثر بحوزته على 1465 نسخة من الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض، أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

بمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.