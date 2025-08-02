نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: بدء أعمال الرفع المساحي لتنفيذ مشروع تطوير وانشاء محور الإخلاص بطول 5 كم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن بدء أعمال الرفع المساحي وتنسيق المرافق تمهيدًا لتنفيذ مشروع رصف وتطوير ولنشا محور الإخلاص بطول 5 كم والذي يربط بين طريق المريوطية ومحور الفريق كمال عامر.

وجاءت تصريحات المحافظ خلال جولته التفقدية لمتابعة الأعمال ميدانيًّا مشيرًا إلى أن هذا المشروع يُعد بمثابة هدية من المحافظة لأبناء الجيزة وبوجه خاص سكان أحياء الطالبية والعمرانية والهرم بعد طول انتظار لما يمثله من أهمية مرورية وتنموية كبيرة في تخفيف الضغط على المحاور القائمة وتسهيل حركة التنقل وعلي رأسها طرق العروبة ومحمد انور السادات ( ترسا ).

وقد اطلع المحافظ خلال الجولة على الرسم الهندسي الخاص بالمشروع والذي يوضح مسارات المحور من المريوطية وحتى محور الفريق كمال عامر موجّهًا الشركة المنفذة بسرعة بدء المرحلة الأولى من التطوير بطول 3 كم مع تنفيذ المجسّات ومراعاة المناسيب الفنية خلال أعمال الرصف إلى جانب رفع القمامة والمخلفات من الجزء المغطى من مصرف الإخلاص والبدء في تطوير الجزيرة الوسطى وإنشاء الدورانات اللازمة.

وحرص المحافظ على الالتقاء بعدد من المواطنين خلال جولته، حيث استمع إلى شكاواهم وطلباتهم، مؤكدًا حرص المحافظة على الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين والعمل على حلها دون تأخير.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير شبكة الطرق الداخلية ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين مؤكدًا أن المحافظة لن تدّخر جهدًا في تنفيذ المشروعات التي تسهم في تحسين حياة المواطنين.

وختم المهندس عادل النجار تصريحه قائلًا:

"نسعى دائمًا لتقديم الأفضل لأهالينا، ونسأل الله التوفيق والسداد في استكمال ما بدأناه من مشروعات تنموية وخدمية بمحافظة الجيزة."

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