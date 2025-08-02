نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقبال ملحوظ من الناخبين على انتخابات مجلس الشيوخ في سلطنة عمان لليوم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجنة سلطنة عمان إقبالًا ملحوظًا من المواطنين المصريين المقيمين بها، وذلك في اليوم الثاني والأخير من عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج، وسط إشراف كامل من الهيئة الوطنية للانتخابات وبالتنسيق مع وزارة الخارجية لضمان تنظيم العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية.

وقال السفير خالد عبد الحليم، رئيس اللجنة الفرعية الانتخابية في عمان، إن هناك تنسيقًا كاملًا ومتابعة دقيقة من جميع الجهات المعنية لضمان سير الانتخابات بانضباط وانتظام، مشيرًا إلى أن اللجنة شهدت إقبالًا لافتًا من الناخبين منذ الساعات الأولى من اليوم.

أذربيجان: التصويت يسير بسلاسة دون معوقات

من جهتها، أكدت المستشارة دعاء شحاتة، القائم بالأعمال ورئيس اللجنة الفرعية في أذربيجان، أن ثاني أيام التصويت انطلق دون أي معوقات، مشددة على أن اليوم الأول جرى بنجاح تام، وشمل التصويت في 4 دوائر انتخابية موزعة في الدولة.

العملية الانتخابية مستمرة في 117 دولة عبر 136 سفارة وقنصلية

تُجرى الانتخابات بالخارج في 136 مقرًا انتخابيًا موزعين على 117 دولة، حسب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 الذي حدد مقرات اللجان وعناوينها بدقة.

كما أصدرت الهيئة القرار رقم (16) لسنة 2025، الذي ينص على قواعد وإجراءات تصويت المصريين بالخارج، ويتضمن تفاصيل تشكيل اللجان والإشراف على الاقتراع والفرز.

تنظيم دقيق للجان الاقتراع.. وضمانات للشفافية

تشكل اللجان المشرفة على عملية الاقتراع والفرز من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمناء من العاملين بوزارة الخارجية، ويتم تعيينهم بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويحق لكل مرشح أو ممثل قائمة طلب تعيين مندوبين له في اللجان الانتخابية بالخارج بشرط أن يكونوا مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ويتم إخطار الهيئة بأسمائهم قبل موعد الاقتراع بيومين على الأقل، والتي تقوم بدورها بإبلاغ وزارة الخارجية والبعثات المعنية.

إجراءات تصويت الناخبين بالخارج

يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية كل ناخب، ويُسلّمه بطاقتي الاقتراع (للنظام الفردي والقوائم) الممهورتين بخاتم البعثة أو توقيعه، ليدلي بصوته بسرية تامة في الجانب المخصص لذلك.

بعد الإدلاء بالصوت، يتم وضع كل بطاقة في صندوقها المخصص، ويوقع الناخب قرين اسمه في الكشف المُعد، إما بخط يده أو ببصمة إبهامه، ويوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له.

في حال كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا يستطيع الإدلاء بصوته بنفسه، يمكنه إبلاغ رئيس اللجنة الذي يقوم بإثبات رأيه على البطاقتين بحضور الناخب، مع توثيق ذلك في كشف الناخبين.

قواعد خاصة للناخبات المنتقبات

وفقًا لتعليمات الهيئة، يجب التحقق من شخصية الناخبة المنتقبة، ويجوز لرئيس اللجنة تكليف عضوة من أعضاء اللجنة من السيدات بذلك. وفي حال رفض الناخبة الكشف هويتها، لا يُسمح لها بالإدلاء بصوتها، ويتم إثبات الواقعة في محضر اللجنة.