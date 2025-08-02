مراسل القاهرة الإخبارية: انتخابات المصريين في بيروت تتواصل لليوم الثاني وسط تنظيم محكم وسهولة في الإجراءات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 أغسطس 2025 01:32 مساءً -

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من العاصمة اللبنانية بيروت، إن عملية تصويت المصريين في الخارج لانتخابات مجلس الشيوخ تتواصل لليوم الثاني على التوالي داخل مقر السفارة المصرية، موضحا أن أبواب السفارة فُتحت منذ التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساء، ما يتيح وقتًا كافيًا لأبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في جو هادئ ومنظّم، مضيفًا أن الإقبال يتوزع بشكل منتظم خلال ساعات اليوم.

وأضاف سنجاب، في مداخلة مباشرة عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة، حيث يتقدم الناخب إلى اللجنة الانتخابية، ويسلم بطاقة الرقم القومي ليتم التحقق من بياناته في قاعدة بيانات الناخبين. عقب ذلك، يحصل الناخب على بطاقتي الاقتراع ويتجه إلى منطقة معزولة للتصويت بسرية تامة، ثم يضع بطاقتي التصويت في صندوقين منفصلين، أحدهما مخصص للفردي، والآخر للقائمة، مشيرا إلى أن العملية برمّتها لا تستغرق أكثر من دقيقتين، مما يعكس فعالية التنظيم وسرعة الإجراءات.

وأكد المراسل أن السفارة المصرية في بيروت وفّرت كافة التسهيلات اللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية دون أية معوقات، بما في ذلك تنظيم حركة دخول وخروج الناخبين، وتوفير مقاعد للانتظار، وتواجد فرق تنظيمية تساعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. كما شهد محيط السفارة تأمينًا لبنانيًا مكثفًا لضمان أجواء آمنة وهادئة للعملية الانتخابية.

وأوضح سنجاب أن أجواء اليوم الثاني تعكس وعي أبناء الجالية المصرية في لبنان بأهمية مشاركتهم السياسية، ودورهم في تعزيز الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع. ولفت إلى أن السفارة تواصل جهودها طوال اليوم لاستيعاب جميع الراغبين في التصويت، متوقعًا زيادة في الإقبال خلال الساعات المسائية مع انتهاء ساعات العمل لدى كثير من أبناء الجالية.