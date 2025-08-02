إقبال منتظم على صناديق الاقتراع لليوم الثاني في السعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 أغسطس 2025 01:32 مساءً -

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية في الرياض، جمال الوصيف، إن السفارة المصرية في العاصمة السعودية والقنصلية العامة في جدة بدأتا، منذ الساعة التاسعة صباحًا، استقبال الناخبين المصريين المقيمين في المملكة، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ، موضحا أن الأجواء اتسمت بالهدوء النسبي في الساعات الأولى، مع توافد متدرج للعشرات من أبناء الجالية المصرية من مختلف المدن السعودية، مشيرًا إلى أن بعضهم قطع مسافات طويلة للوصول إلى مقرات اللجان الانتخابية.

وأضاف الوصيف، خلال مداخلة مباشرة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن السفارة المصرية في الرياض والقنصلية في جدة جهزتا المقار الانتخابية بكافة الاحتياجات اللوجستية، لضمان راحة الناخبين وسلاسة العملية الانتخابية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى توفير خيام مكيفة، ومشروبات باردة، إلى جانب ترتيب أماكن الانتظار وتنظيم حركة الدخول والخروج، وهو ما ساهم في تيسير عملية التصويت منذ الساعات الأولى. كما لفت إلى أن العديد من أبناء الجالية توافدوا على شكل مجموعات، بعد تنظيمهم حافلات خاصة من مدن تبعد مئات الكيلومترات عن مقرات الاقتراع.

وأكد المراسل أن السفارة المصرية في الرياض نسّقت بشكل مكثف مع الجهات السعودية المختصة لضمان انسيابية التصويت، خاصة من حيث الإجراءات الأمنية والتنظيمية، مشيرا إلى أن التحضيرات للعملية الانتخابية بدأت مبكرًا قبل يوم الاقتراع، من خلال تجهيز أجهزة الطباعة والتسجيل، وطباعة بطاقات الاقتراع لكافة الدوائر الانتخابية داخل مصر. واختتم قائلاً إن المشاركة الملحوظة في اليومين تعكس وعي الجالية المصرية في المملكة بأهمية دورهم في دعم مؤسسات الدولة والمشاركة في صناعة القرار.