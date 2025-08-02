غدا.. وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 أغسطس 2025 01:32 مساءً - أعلنت وزارة التعليم العالى، عن تنظيم مؤتمر صحفي، غدا الأحد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمُشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي، وذلك يوم الأحد الموافق ٣ أغسطس الجاري في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، وذلك بالدور السابع (القاعة الزجاجية) بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، يعلن غدا نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، خلال مؤتمر صحفى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، وقيادات مكتب التنسيق وقيادات القطاعات المختلفة بالوزارة.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يتضمن المؤتمر أيضا الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية وكذلك الجدول الزمنى لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلةا لثانية.