نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025.. توقعات بتسجيل الحد الأدنى لكليات الطب عند 93.5%

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 أغسطس 2025 01:32 مساءً - يغلق مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، مساء اليوم السبت، باب تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى أمام طلاب المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، ويترقب الطلاب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والتى من المقرر إتاحتها عبر موقع التنسيق الإلكترونى عقب اعتمادها وإعلانها فى مؤتمر صحفى لوزير التعليم العالى.

وكشف الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى الذى أعلنه مكتب التنسيق عن ارتفاع الحدود الدنيا للمتقدمين بالمرحلة الأولى مقارنة بالعام الماضى، مما يشير إلى وجود ارتفاع فى شرائح مجاميع الطلاب بالثانوية العامة 2025 عن العام الماضى 2024، حيث سجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى هذا العام 2025 لكليات الشعبة العلمية 293 درجة فأكثر بنسبة مئوية 91.56% بإجمالى عدد طلاب 21853 مقارنة بالعام الماضى حيث كان الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالب، مما يشير لوجود ارتفاع فى تنسيق الكليات مقارنة بالعام الماضى.

وتشير التوقعات، إلى أن وفقا للمجموع التكرارى لشرائح مجموع طلاب الثانوية العامة، إلى أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشرى قد يتراوح من 299.5 درجة بنسبة مئوية 93.5% و300 درجة بنسة مئوية 93.75% وذلك بسبب ارتفاع أعداد الطلاب المشتركين فى شريحة المجموع حيث بلغ عدد الطلاب المشتركين فى الدرجة 299.5 أكثر من 7700 ألف طالب وفى الدرجة 300 حوالى 7017 طالبا وطالبة ، ويتوقف ذلك على رغبات الطلاب المسجلة على موقع التنسيق الإلكترونى أثناء تسجيل الرغبات، بالإضافة إلى الاعداد التى تقرها اللجنة العليا للتنسيق بأعداد الطلاب المقرر قبولهم فى كليات الطب بالجامعات الحكومية.