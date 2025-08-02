نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- القبض على "سوزي الأردنية" داخل شقتها بالقاهرة الجديدة.. ومصادر: ضبط باقي المجموعة خلال ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المحامي أحمد مهران عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن إلقاء القبض على المعروفة إعلاميًا بـ "سوزي الأردنية"، وذلك داخل شقتها بمنطقة مدينتي بالقاهرة الجديدة.

تفاصيل القبض على المتهمة

حسب ما نشره المحامي أحمد مهران، فقد تم توقيف "سوزي الأردنية" وهي واحدة من بين مجموعة تضم أربع متهمات.

وأكد مهران أن قوات الأمن تمكنت من الوصول إليها داخل مسكنها، مشيرًا إلى أن باقي أفراد المجموعة وعددهم ثلاثة، سيتم ضبطهم خلال الساعات المقبلة.

وأضاف مهران بنبرة حاسمة: "شد حيلك يا فرج، وحد يقول للبت بتاعت البحيرة تجهز شنطتها"، في إشارة إلى اقتراب لحظة ضبط باقي المتهمات، وبينهن فتاة يُعتقد أنها من محافظة البحيرة.

استمرار التحريات وملاحقة باقي المتهمات

تشير المعلومات المتداولة إلى أن التحريات لا تزال جارية لضبط باقي المتورطين في القضية. وتأتي هذه التطورات في أعقاب بلاغات تقدم بها قانونيون وشخصيات عامة طالبوا فيها بملاحقة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي متورطة في التحريض على الفسق والفجور.

ومن المتوقع أن تصدر وزارة الداخلية بيانًا رسميًا خلال الساعات القادمة لكشف مزيد من التفاصيل حول الواقعة، وتوضيح الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها.