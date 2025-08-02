نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات: مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ تعكس وحدة الشعب وقوة الدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـالهيئة الوطنية للانتخابات، أن عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ تسير لليوم الثاني على التوالي بشكل منتظم ودون تسجيل أي معوقات حتى الآن.

وأوضح بنداري، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن التصويت يتم في 136 مقرًا انتخابيًا موزعة على 119 دولة حول العالم، وسط التزام كامل من اللجان المشرفة على العملية الانتخابية، ومشاركة فاعلة من أبناء الجاليات المصرية بالخارج.

مؤتمرات صحفية دورية لعرض المستجدات

أشار مدير الجهاز التنفيذي للهيئة إلى أن الهيئة نظمت عدة مؤتمرات صحفية دورية منذ بدء عملية التصويت، وذلك بهدف إحاطة الرأي العام بكافة التطورات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، والرد على أي استفسارات أو ملاحظات.

مشاركة المصريين في الخارج تعكس الوعي الوطني

أشاد بنداري بالإقبال المتزايد من قبل المصريين بالخارج على صناديق الاقتراع، واصفًا المشهد الانتخابي بأنه "محترم"، ويعكس وعيًا سياسيًا متقدمًا وحرصًا كبيرًا من المواطنين على أداء واجبهم الوطني في اختيار ممثليهم بمجلس الشيوخ.

وصرّح قائلًا: "أشكر جميع المصريين بالخارج الذين توافدوا على مقار الاقتراع، وأؤكد أن هذا التفاعل يعزز من صورة مصر الديمقراطية أمام العالم".

استعدادات تقنية وتواصل مباشر مع الهيئة

أكد المستشار أحمد بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت كافة الإجراءات والتجهيزات التقنية اللازمة لضمان سلاسة العملية الانتخابية، بما في ذلك توفير آليات إلكترونية تتيح متابعة لحظية لسير التصويت، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو استفسارات فنية قد تطرأ سواء من الناخبين أو من رؤساء البعثات الدبلوماسية.

وأشار إلى أن الهيئة تتيح للجاليات المصرية التواصل معها مباشرة من خلال الموقع الرسمي للهيئة، بالإضافة إلى تطبيق إلكتروني مخصص لتلقي الملاحظات وتقديم الدعم الفني اللازم.

رسالة وطنية تؤكد وحدة الشعب المصري

وشدد بنداري على أن مشاركة المصريين في الخارج، خاصة في الدول العربية، تُعد رسالة قوية موجهة للعالم أجمع، تؤكد على وحدة الصف الوطني، وتبرز قوة الدولة المصرية وقدرتها على تنفيذ استحقاقاتها الدستورية والانتخابية بكل شفافية وكفاءة.

وأشار إلى أن هذا التفاعل يعكس إيمان المصريين بالخارج بأن مشاركتهم في الانتخابات جزء لا يتجزأ من دورهم في دعم استقرار الوطن وتعزيز مسيرته نحو التنمية والديمقراطية.