لليوم الثاني.. توافد المصريين في سلطنة عمان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات «الشيوخ»

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 أغسطس 2025 12:36 مساءً - يواصل أبناء الجالية المصرية في الخارج، لليوم الثاني على التوالي، توافدهم على مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط أجواء يسودها الحماس الوطني والتنظيم الجيد، حيث حرص العديد من أبناء الجالية المصرية على تصويت المصريين بالخارج بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 وذلك في مقر السفارة المصرية في سلطنة عمان.

وتجرى الانتخابات فى الخارج فى عدد 136 سفارة وقنصلية فى 117 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها. وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 16 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءاتتصويت المصريين المقيمين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ. وبعد انتهاء تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ، تنطلق العملية الانتخابية في الداخل أيام 4 و5 أغسطس، فيما تنتهى عملية فرز وتسليم محاضر اللجان العامة وقراراتها بشأن الاعتراضات وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 12 من الشهر نفسه، تليها العديد من الإجراءات بما في ذلك الطعون وجولة الإعادة علي أن يتم إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.