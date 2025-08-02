أخبار مصرية

لليوم الثاني.. توافد المصريين بالصين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات «الشيوخ»

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  • لليوم الثاني.. توافد المصريين بالصين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات «الشيوخ» 1/5
  • لليوم الثاني.. توافد المصريين بالصين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات «الشيوخ» 2/5
  • لليوم الثاني.. توافد المصريين بالصين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات «الشيوخ» 3/5
  • لليوم الثاني.. توافد المصريين بالصين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات «الشيوخ» 4/5
  • لليوم الثاني.. توافد المصريين بالصين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات «الشيوخ» 5/5

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 أغسطس 2025 12:36 مساءً - يواصل أبناء الجالية المصرية في الخارج، لليوم الثاني على التوالي، توافدهم على مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط أجواء يسودها الحماس الوطني والتنظيم الجيد، حيث حرص العديد من أبناء الجالية المصرية على تصويت المصريين بالخارج بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 وذلك في مقر السفارة المصرية بالصين.

 

 

العديد من المصريين في في دولة الصين توافدوا إلى مقر السفارة المصرية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في اليوم الثاني من أيام اللاقتراع، وذلك بعد أن فتحت السفارة أبوابها لاستقبال أبناء مصر بالخارج.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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