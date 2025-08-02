المصريون في كوريا الجنوبية يواصلون التصويت لليوم الثاني

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 أغسطس 2025 11:24 صباحاً - يواصل أفراد الجالية المصرية فى كوريا الجنوبية التوجه إلى مقر السفارة المصرية لليوم الثاني على التوالي، للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتجرى الانتخابات فى الخارج فى عدد 136 سفارة وقنصلية فى 117 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.