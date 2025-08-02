مدبولى يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال يوليو 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 أغسطس 2025 11:24 صباحاً - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر يوليو 2025، وذلك من خلال تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وثمن رئيس الوزراء دور اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، الفاعل، في رصد وتلقي استغاثات المواطنين في الملف الطبي، والتعامل الفوري معها لتوفير الرعاية الطبية المطلوبة والتدخلات الصحية اللازمة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.