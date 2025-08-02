مواعيد بدء الدراسة والامتحانات في المدارس والجامعات للعام الدراسي الجديد 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 أغسطس 2025 10:28 صباحاً - عبر محرك جوجل زاد البحث حول الموعد الرسمي لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026 في مصر، سواء في المدارس الرسمية أو الدولية، وكذلك بداية الدراسة في الجامعات، بالإضافة إلى مواعيد الامتحانات الخاصة بالشهادات المختلفة، والتحديثات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بشأن تحويلات المدارس الدولية والخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.

موعد بداية الدراسة في العام الدراسي 2025-2026

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية للعام الدراسي المقبل، حيث تم تحديد يوم 7 سبتمبر 2025 كبداية للعام الدراسي 2025-2026 في المدارس الدولية. وصدر القرار عقب اجتماع عقده الوزير مع مجلس إدارة جمعية المدارس الدولية، تم خلاله مناقشة كافة الترتيبات اللازمة لبدء الدراسة، وضمان تدريس المناهج التعليمية وفق الخطة الموضوعة.

موعد بدء الدراسة في المدارس الحكومية 2025-2026

أقرت وزارة التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، موعد بدء الدراسة في المدارس الحكومية، وذلك يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، مع اعتماد الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي.

ما هي الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025-2026 في المدارس؟

وفقًا للخريطة الزمنية التي أُعلنت رسميًا، فإن العام الدراسي في المدارس يشمل ما يلي:

السبت 20 سبتمبر 2025: بدء الدراسة في الترم الأول.

السبت 10 يناير 2026: بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

السبت 17 يناير 2026: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

الخميس 22 يناير 2026: نهاية امتحانات الترم الأول.

السبت 24 يناير 2026: انطلاق إجازة نصف العام الدراسي.

الخميس 5 فبراير 2026: انتهاء إجازة نصف العام.

السبت 7 فبراير 2026: بدء الفصل الدراسي الثاني.

السبت 16 مايو 2026: بداية امتحانات النقل للترم الثاني.

السبت 4 يونيو 2026: انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الثاني.

الأحد 31 مايو 2026: بدء امتحانات الدبلومات الفنية.

السبت 20 يونيو 2026: بداية امتحانات الثانوية العامة.

الخميس 11 يونيو 2026: انتهاء الترم الثاني ونهاية العام الدراسي.

ما هي عدد أيام الدراسة وفق الخريطة الزمنية؟

إجمالي عدد أيام الدراسة: 172 يومًا.

عدد أيام الترم الأول: 88 يومًا بعد خصم الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية.

عدد أيام الترم الثاني: 84 يومًا بعد خصم الإجازات والعطلات.

يتم تخصيص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة العامة.

بداية الدراسة في الجامعات والكليات 2025-2026



أقر المجلس الأعلى للجامعات عن تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2025-2026، بعد اعتماده في اجتماع رسمي، وتتضمن الخطة ما يلي:

السبت 20 سبتمبر 2025: انطلاق الدراسة في الجامعات.

أول 3 أسابيع من نوفمبر: عقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (Mid-Term) حسب نظام كل كلية.

الخميس 1 يناير 2026: انتهاء الدراسة في الترم الأول (15 أسبوعًا).

السبت 3 يناير 2026: بدء امتحانات نهاية الفصل الأول.

الخميس 22 يناير 2026: نهاية امتحانات الترم الأول.

السبت 24 يناير 2026: بداية إجازة نصف العام.

الخميس 5 فبراير 2026: نهاية إجازة نصف العام.

السبت 7 فبراير 2026: انطلاق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

أول 3 أسابيع من أبريل: امتحانات منتصف الترم الثاني (Mid-Term) حسب نظام كل كلية.

الخميس 21 مايو 2026: نهاية الدراسة في الترم الثاني.

خلال شهري مايو ويونيو 2026: عقد امتحانات نهاية الترم الثاني حسب طبيعة الدراسة بكل كلية.