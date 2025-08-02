بدء التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ بسفارات مصر بالسعودية والكويت والأردن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 أغسطس 2025 09:32 صباحاً - فتحت سفارات مصر أبوابها في كل من السعودية والكويت وقطر والبحرين والأردن وأديس أبابا، في التاسعة صباحًا بتوقيتها المحلي أمام الجالية المصرية؛ للمشاركة والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في ثاني وآخر أيام التصويت.

وتجري انتخابات مجلس الشيوخ في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، فيما يبدأ تصويت الداخل في الانتخابات أيام 4 و5 من الشهر نفسه، علي أن تنتهى عملية فرز وتسليم محاضر اللجان العامة وقراراتها بشأن الاعتراضات وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 12 أغسطس.

ومن المقرر بموجب الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ إعلان النتائج بتاريخ 12 أغسطس علي أن تستأنف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة في اليوم نفسه.

الطعون وجولة الإعادة في انتخابات الشيوخ.. الفترات القانونية والآليات

وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون فى قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس. فيما يتم البت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 ايام اعتبارًا من 15 إلى 24 اغسطس.

وتبدأ فترة الصمت الدعائى الثانى للإعادة يوم 24 أغسطس، لتنطلق جولة انتخابات الإعادة فى يوم 25 و26 فى الخارج، علي أن تبدأ جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في الداخل في أيام27 و28 من الشهر نفسه.

وتعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.