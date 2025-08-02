عاجل- "الهيئة الوطنية للانتخابات: لا شكاوى في اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025"

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أحمد جودة - القاهرة - "الهيئة الوطنية للانتخابات: لا شكاوى في اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025"

"الهيئة الوطنية للانتخابات: لا شكاوى في اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025"، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اليوم الأول من تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، شهد سيرًا منتظمًا للعملية الانتخابية دون تلقي أي شكاوى أو معوقات من الناخبين أو القائمين على اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة، في بيانها، أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة مجريات التصويت في 136 مقرًا انتخابيًا بـ117 دولة حول العالم، مشيرة إلى أن العملية تسير بسلاسة وسط تنظيم هادئ وتسهيلات لوجستية كبيرة وفرتها البعثات الدبلوماسية بالتنسيق مع الهيئة.

◾ إغلاق 55 مقرًا انتخابيًا حتى الآن

أوضحت الهيئة أنه تم حتى الآن إغلاق 55 مقرًا انتخابيًا بالخارج، وذلك بعد وصول الساعة إلى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي في تلك الدول، مع استمرار التصويت في مقار أخرى تبعًا لفروق التوقيت الزمني، على أن تكون لجنة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة آخر من تُغلق أبوابها، صباح الغد بتوقيت القاهرة.

◾ افتتاح لجان لأول مرة وتفاوت في نسب الإقبال

وأشارت الهيئة إلى أن بعض اللجان شهدت كثافة عالية في الإقبال، فيما كان الحضور متوسطًا في لجان أخرى، مؤكدة أن الهدف من فتح المقار الانتخابية بالخارج هو تمكين كل مصري من ممارسة حقه الدستوري، بغض النظر عن عدد أفراد الجالية في كل دولة.

ولفتت الهيئة إلى افتتاح مقار جديدة لأول مرة هذا العام، من بينها لجنة هونغ كونغ، التي تُشارك في الاستحقاقات الانتخابية المصرية للمرة الأولى، ما يعكس حرص الدولة على الوصول إلى كل المصريين بالخارج.

◾ بطاقات الاقتراع إلكترونية بالخارج وورقية بالداخل

كما بيّنت الهيئة أن بطاقات الاقتراع تُطبع إلكترونيًا في الخارج حسب الرقم القومي لكل ناخب، بينما يتم تسليمها ورقيًا داخل اللجان بالداخل، وذلك لضمان أعلى درجات الدقة والانضباط في العملية الانتخابية.