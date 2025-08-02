عاجل- بالفيديو| "إغلاق 55 مقرًا انتخابيًا بالخارج في اليوم الأول من تصويت انتخابات مجلس الشيوخ 2025"

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أحمد جودة - القاهرة - "إغلاق 55 مقرًا انتخابيًا بالخارج في اليوم الأول من تصويت انتخابات مجلس الشيوخ 2025"

إغلاق 55 مقرًا انتخابيًا بالخارج في اليوم الأول من تصويت انتخابات مجلس الشيوخ 2025"، في بيان رسمي، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إغلاق 55 مقرًا انتخابيًا بالخارج مع نهاية اليوم الأول من عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين في الخارج، وذلك عقب انتهاء ساعات الاقتراع المحددة وفق التوقيت المحلي لكل دولة.

◾ 55 لجنة تغلق أبوابها بعد انتهاء التصويت في دول متعددة

وبحسب الهيئة، شملت المقار المغلقة عددًا من اللجان الانتخابية في دول مختلفة، أبرزها:

تركيا، مدغشقر، إثيوبيا، كينيا، روسيا، وتنزانيا، مع التأكيد على استمرار التصويت في باقي المقار بالدول التي لم ينتهِ فيها اليوم الانتخابي بعد، وذلك تبعًا لفروق التوقيت الزمني.

◾ استمرار التصويت في لجان أخرى حتى نهاية اليوم

وأوضحت الهيئة أن باقي اللجان بالخارج ستُغلق تباعًا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، مشيرة إلى أن لجنة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ستكون آخر لجنة يتم إغلاقها نظرًا لفارق التوقيت الكبير بينها وبين توقيت مصر.

◾ مشاركة نشطة وتنظيم عالي الكفاءة

وأشارت الهيئة إلى أن اليوم الأول من الانتخابات شهد مشاركة نشطة من أبناء الجاليات المصرية بالخارج، وسط أجواء منظمة، وبدعم من البعثات الدبلوماسية المصرية التي وفرت التسهيلات اللوجستية اللازمة بالتعاون مع السلطات المحلية.

◾ استحقاق دستوري يعكس وعي المصريين في الخارج

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص المصريين في الخارج على أداء دورهم الوطني في اختيار أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعكس وعيهم السياسي وحرصهم على دعم مؤسسات الدولة والمشاركة في صنع القرار.