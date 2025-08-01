عاجل- "الهيئة الوطنية للانتخابات: إغلاق عدد من المقار الانتخابية بالخارج مع استمرار التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

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أحمد جودة - القاهرة - "الهيئة الوطنية للانتخابات: إغلاق عدد من المقار الانتخابية بالخارج مع استمرار التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025"، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إغلاق عدد من المقار الانتخابية بالخارج، وذلك بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المصري لعام 2025، وسط متابعة مستمرة لعملية الاقتراع وتنسيق كامل مع البعثات الدبلوماسية المصرية حول العالم.

◾ إغلاق 55 مقرًا انتخابيًا في اليوم الأول

ووفقًا لما أعلنته الهيئة، تم حتى الآن إغلاق 55 مقرًا انتخابيًا بعد انتهاء ساعات التصويت المقررة حسب التوقيت المحلي لكل دولة، وذلك في عدد من الدول من بينها:

تركيا، مدغشقر، إثيوبيا، كينيا، روسيا، وتنزانيا، بينما تستمر عملية التصويت في مقار أخرى حتى نهاية اليوم وفق فروق التوقيت.

◾ لوس أنجلوس آخر لجان الاقتراع إغلاقًا

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجنة الانتخابية بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ستكون آخر اللجان التي تُغلق أبوابها، نظرًا لفارق التوقيت الزمني، وهو ما يُتيح استمرار التصويت حتى الساعات الأخيرة من يوم الأحد 2 أغسطس بتوقيت مصر.

◾ إقبال ملحوظ وتنظيم محكم في الخارج

أشارت الهيئة إلى أن العملية الانتخابية شهدت إقبالًا ملحوظًا من المصريين بالخارج، حيث حرص المواطنون على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي، وسط تنظيم محكم وتعاون وثيق بين البعثات المصرية والسلطات المحلية في الدول المختلفة، لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر.

ويُذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تُعد أحد المحطات المهمة في مسار دعم الحياة النيابية وتعزيز المشاركة السياسية للمصريين في الداخل والخارج على حد سواء.