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أحمد جودة - القاهرة - 11.4 مليار جنيه إيرادات قناة السويس الاقتصادية وتكليفات بجذب عمالقة السيارات الكهربائية.. حصاد أسبوعي حافل لرئيس مجلس الوزراء"

11.4 مليار جنيه إيرادات قناة السويس الاقتصادية وتكليفات بجذب عمالقة السيارات الكهربائية.. حصاد أسبوعي حافل لرئيس مجلس الوزراء" الحكومة على مختلف الأصعدة، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا يُسلّط الضوء على أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، والتي تنوعت ما بين خطوات لتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم الصناعات الاستراتيجية، وتحقيق التنمية المتكاملة.

وشهد الأسبوع الإعلان عن تحقيق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إيرادات قياسية بلغت 11.4 مليار جنيه للعام المالي 2024/2025، بفائض يُقدّر بـ 8.5 مليار جنيه، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في دعم المناطق التنموية ورفع كفاءتها التشغيلية.

كما تم تخصيص 45 مليار جنيه، كأعلى ميزانية في تاريخ الدولة لدعم الصادرات، ضمن خطة حكومية شاملة لتعزيز النفاذ للأسواق الخارجية وتحفيز المنتج المحلي، مما يمثل دفعة قوية لنمو الصناعات المصرية وزيادة التنافسية.

وضمن محور العدالة الاجتماعية والتنمية الريفية، تم استلام 1768 مشروعًا خدميًا وتنمويًا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، ليستفيد منها نحو 18 مليون مواطن في القرى والمراكز الأكثر احتياجًا.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء تكليفات عاجلة بإعداد تصور متكامل لجذب أكبر مُصنعي السيارات الكهربائية على مستوى العالم، ضمن توجهات الدولة لتوطين الصناعات الخضراء ومواكبة التحول العالمي نحو النقل المستدام.

وفي قطاع الطاقة، جدّدت الحكومة تأكيدها التزام الدولة الكامل بـ سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة الاستثمارية، وضمان استقرار التعاون الدولي في قطاع الطاقة.

وتعكس هذه القرارات والإنجازات مدى التنسيق الحكومي لتكثيف جهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.