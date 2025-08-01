عاجل|إقبال كثيف من الجالية المصرية بالرياض على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

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أحمد جودة - القاهرة - إقبال كثيف من الجالية المصرية بالرياض على التصويت

شهدت العاصمة السعودية الرياض، توافدًا ملحوظًا من المصريين المقيمين بالمملكة للمشاركة في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، وسط أجواء تنظيمية محكمة وتسهيلات قدمتها السفارة المصرية لضمان راحة الناخبين.

ويعكس المشهد حرص الجالية المصرية على ممارسة حقها الدستوري رغم التحديات المرتبطة بالغربة والطقس الحار، في استحقاق انتخابي يتزامن مع زخم رسمي وشعبي لدعم مشاركة المصريين بالخارج.

توافد كبير على مقر السفارة في الرياض



سجلت الساعات الأخيرة من يوم التصويت ذروة في الحضور، حيث توافد العشرات من المصريين على مقر السفارة المصرية بالرياض للإدلاء بأصواتهم.

وتزامن ذلك مع استمرار توافد الناخبين أيضًا على مقر القنصلية العامة المصرية في مدينة جدة، وسط إجراءات تنظيمية تضمن سلاسة العملية الانتخابية.

مشهد انتخابي يعكس الوعي والانتماء



المشهد الانتخابي اتّسم بالتنوع، إذ شارك فيه شباب وكبار سن وعائلات اصطحبت أطفالها، في صورة وطنية أظهرت مدى تمسّك المصريين بالخارج بحقوقهم السياسية، وحرصهم على المشاركة الفاعلة في بناء المستقبل السياسي لبلدهم الأم.

تجهيزات مكثفة من السفارة المصرية



حرصت السفارة المصرية بالرياض على توفير جميع سبل الراحة للناخبين، من خلال إقامة خيام مكيفة لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، وتقديم مشروبات باردة، إلى جانب التسهيلات اللوجستية مثل بطاقات الاقتراع وتنظيم مسارات الدخول والخروج.

وتأتي هذه الانتخابات بالتزامن مع اختتام فعاليات النسخة الأخيرة من مؤتمر المصريين بالخارج، ما يعكس توجه الدولة المصرية نحو تعزيز ربط الجاليات بالخارج بالعملية السياسية الوطنية، واستمرار الجهود لتلبية مطالبهم وتقديم الدعم اللازم لهم.