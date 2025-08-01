نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. إغلاق لجان التصويت فى الإمارات وسلطنة عمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت، منذ قليل، فعاليات اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان حيث أُغلقت لجان الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة، وسط أجواء هادئة ومنظمة.

وشهد اليوم الأول حضورًا لافتًا من أبناء الجاليات المصرية في البلدين، الذين توافدوا على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، مدفوعين بروح وطنية وإدراك عميق لأهمية المشاركة السياسية في استحقاق دستوري مهم، من شأنه الإسهام في تعزيز مسار الديمقراطية في البلاد.

وقد ساهمت التيسيرات المقدمة من السفارات والقنصليات المصرية، بالتنسيق مع السلطات المحلية، في تنظيم العملية الانتخابية على نحو جيد، ما أتاح للناخبين الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وهو ما يُعدّ تأكيدًا على نجاح اليوم الأول من عملية التصويت بالخارج.

مشاركة فعالة من الجاليات المصرية بالإمارات وسلطنة عمان

شهدت لجان الاقتراع في دولة الإمارات وسلطنة عمان إقبالًا ملحوظًا من المواطنين المصريين المقيمين، حيث حرصت أعداد كبيرة من أبناء الجاليتين على التوجه إلى اللجان فور فتح أبوابها صباحًا، وسط استعدادات تنظيمية محكمة أعدّتها البعثات الدبلوماسية المصرية.

وقد أشاد الناخبون بسهولة الإجراءات ووضوح التعليمات، ما ساهم في انسيابية عملية التصويت.

تواصل التصويت بالخارج غدًا في مختلف أنحاء العالم

من المقرر أن تستمر عملية التصويت بالخارج غدًا السبت الموافق 2 أغسطس 2025، في كافة اللجان الانتخابية المنتشرة بمقار السفارات والقنصليات المصرية في 117 دولة حول العالم، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

التصويت في 136 لجنة انتخابية حول العالم

تجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج على مدار يومي 1 و2 أغسطس، عبر 136 لجنة انتخابية في مقار البعثات الدبلوماسية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم. ويُسمح للمواطنين بالتصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري الذي يتضمن الرقم القومي، تسهيلًا لمشاركتهم الفعّالة في هذا الاستحقاق الهام.

تأمين ومتابعة دقيقة للعملية الانتخابية

عملت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضمان سير العملية الانتخابية بالخارج بشكل منظم وآمن، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، وتوجيه السفارات والقنصليات بتقديم أقصى درجات الدعم الفني واللوجستي، بما يضمن مشاركة المصريين بالخارج دون معوقات، في إطار من الشفافية والنزاهة.