رئيس النواب الأمريكى لوزير الخارجية: نقدر دور مصر المحورى فى مفاوضات غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 أغسطس 2025 08:29 مساءً - في ختام زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يلتقى فى لقاء جانبى مع رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون وينقل تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس مجلس، ويؤكد الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق مع الولايات المتحدة في ظل ما يربط البلدين من شراكة استراتيجية ممتدة ومصالح مشتركة.

من جانبه، طلب جونسون نقل تحياته وتقديره إلى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مثمنا الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وجهودها فى مفاوضات وقف اطلاق النار فى قطاع غزة.