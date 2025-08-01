رئيس مجلس النواب الامريكى يثمن دور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 أغسطس 2025 08:29 مساءً - في ختام زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي.

وخلال اللقاء، نقل عبد العاطى، تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي، مؤكداً الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق مع الولايات المتحدة في ظل ما يربط البلدين من شراكة استراتيجية ممتدة ومصالح مشتركة.

من جانبه، طلب مايك جونسون نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مثمنا الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وجهودها فى مفاوضات وقف اطلاق النار فى قطاع غزة.