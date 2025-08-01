عاجل| إقبال متزايد على التصويت بالسفارة المصرية في الرياض

أحمد جودة - القاهرة - إقبال متزايد على التصويت بالسفارة المصرية في الرياض

شهدت السفارة المصرية في العاصمة السعودية الرياض إقبالًا ملحوظًا من أبناء الجالية المصرية للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تزايد التوافد بشكل لافت خلال ساعات الظهيرة، بعد انتظام ملحوظ منذ الصباح الباكر، وسط مشاركة لافتة من المصريين المنحدرين من محافظات صعيد مصر.

تنظيم سلس وإجراءات ميسرة داخل مقر السفارة

جرت العملية الانتخابية داخل مقر السفارة المصرية بسلاسة، بعد تجهيز المكان بكافة المستلزمات اللوجستية من ممرات دخول وخروج واضحة، واستراحات مكيفة داخلية وخارجية لتفادي التكدس.

وتم اعتماد خطوات منظمة تبدأ بتسجيل الناخب ثم تسليمه بطاقات الاقتراع الخاصة بالقائمة والفردي، وصولًا إلى وضعها داخل صناديق الاقتراع.

تسهيلات لنقل الناخبين من مناطق متفرقة

حرصت البعثة المصرية على تسهيل مشاركة المواطنين المقيمين في مناطق بعيدة عن الرياض، من خلال تجهيز عدد من الحافلات بالتنسيق مع القنصل العام في الرياض والقنصلية في جدة، فضلًا عن التنسيق مع ممثلي الجاليات المصرية في تلك المناطق. وجاء ذلك في إطار جهود تهدف إلى تعزيز المشاركة وضمان وصول أكبر عدد من الناخبين إلى مقر الاقتراع.