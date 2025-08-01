عاجل| وزير الخارجية يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ من واشنطن ويؤكد أهمية المشاركة الوطنية

أحمد جودة - القاهرة - وزير الخارجية يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ من واشنطن

افتتحت اللجنة الانتخابية بمقر البعثة الدبلوماسية المصرية في العاصمة الأمريكية واشنطن أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، إيذانًا بانطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين المقيمين بالولايات المتحدة.

وزير الخارجية أول المصوتين بالعاصمة الأمريكية

وكان أول من أدلى بصوته داخل اللجنة الانتخابية في واشنطن هو وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، والذي حرص على الحضور مع بدء العملية الانتخابية، في رسالة مباشرة تشجع المصريين بالخارج على ممارسة حقهم الدستوري.

دعوة للمشاركة وتوجيهات بتسهيل إجراءات التصويت

وأكد وزير الخارجية خلال لقائه بالمشاركين على أهمية المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز دعم الديمقراطية وبناء مستقبل مصر كما شدد على ضرورة تسهيل إجراءات التصويت للمواطنين المصريين بالخارج، بما يضمن مشاركة أوسع في هذا الاستحقاق الدستوري، تمهيدًا لمحطة انتخابية مقبلة تتمثل في انتخابات مجلس النواب.