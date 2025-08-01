عاجل| مشاركة ملحوظة للمصريين في أثينا رغم تزامن التصويت مع يوم العمل الرسمي

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أحمد جودة - القاهرة - مشاركة ملحوظة للمصريين في أثينا رغم تزامن التصويت

شهدت القنصلية المصرية في العاصمة اليونانية أثينا انتظامًا في عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج ضمن انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط أجواء منظمة واستعدادات مكثفة من اللجنة الانتخابية لتأمين سير العملية بسلاسة.

توقعات بزيادة الإقبال في المساء وعطلة نهاية الأسبوع

وعلى الرغم من أن يوم الجمعة يعد يوم عمل رسمي في اليونان، إلا أن المؤشرات تشير إلى توقعات بزيادة الإقبال خلال الفترة المسائية عقب انتهاء ساعات الدوام الرسمية. كما ينتظر أن يشهد يوم السبت، باعتباره عطلة نهاية الأسبوع، مشاركة أوسع من أفراد الجالية المصرية.

وعبّر عدد من الناخبين عن حرصهم على التواجد والمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، مؤكدين على أهمية الإدلاء بأصواتهم دعمًا للمسار الديمقراطي والمشاركة في بناء مستقبل البلاد.

وفي إطار التيسيرات المقدمة، أتمّت اللجنة الانتخابية، برئاسة السفير عمر عامر سفير مصر لدى اليونان، جميع التجهيزات الفنية واللوجستية لتسهيل إجراءات التصويت، حيث يُسمح باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط للإدلاء بالصوت. ويتسلم الناخب ورقة الاقتراع التي تتضمن أسماء المرشحين، ليقوم باختيار من يمثله ووضع الورقة داخل الصندوق الشفاف المخصص لذلك.

ومن المقرر أن تستمر اللجنة في استقبال الناخبين حتى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أثينا.