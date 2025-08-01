نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع متوقع في نسب التصويت خلال فترة الظهيرة وسط أجواء سلسة للعملية الانتخابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في مدينة نيويورك سيرًا منتظمًا وسط أجواء هادئة ومنظمة وأكدت القنصلية المصرية العامة أن التصويت يسير بسلاسة تامة، مع الالتزام الكامل بإجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات.

توقعات بزيادة الإقبال في فترة الراحة



ورصد انخفاض نسبي في نسب المشاركة خلال ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة، نظرًا لكونه يوم عمل رسمي في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما توقعت القنصلية زيادة كبيرة في أعداد الناخبين بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، مع بدء فترات الراحة من العمل، ما يتيح لأبناء الجالية فرصة أكبر للتوجه إلى مقر التصويت.



وتمت الاستعدادات داخل مقر القنصلية المصرية بنيويورك على أعلى مستوى، حيث يشارك كامل طاقم العمل في تنظيم وتسهيل الإجراءات أمام الناخبين وأكدت القنصلية حرصها على تطبيق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بدقة.

حملات توعية ودعوة للمشاركة عبر مواقع التواصل



وقامت القنصلية بنشر الدعوات الخاصة بالمشاركة في الانتخابات عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الصفحات التابعة لوزارتي الخارجية والهجرة، بهدف حث المصريين بالخارج على أداء واجبهم الوطني والمشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وأكدت القنصلية أن التصويت ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو واجب وطني، خاصة في ظل الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة. وأوضحت أن أبناء الجاليات المصرية في الخارج يمثلون امتدادًا حيًا للشعب المصري، وأن البعد الجغرافي لا يلغي المسؤولية الوطنية تجاه الوطن.



