سفيرة مصر لدى أرمينيا: نلمس حرصا كبيرا من أبناء الجالية على أداء واجبهم الوطني في انتخابات الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 أغسطس 2025 07:33 مساءً - أكدت السفيرة سيريناد جميل، سفيرة مصر لدى أرمينيا والسفيرة غير المقيمة لدى جورجيا، أن عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 انطلقت في موعدها بمقر البعثة الدبلوماسية بالعاصمة يريفان، دون أية معوقات، ووسط حرص أبناء الجالية المصرية على أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الدستوري.

وقالت السفيرة المصرية - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الجمعة/ - إن أعضاء البعثة الدبلوماسية قد بادروا بافتتاح عملية الاقتراع، منوهة بالصورة المشرفة وروح الانتماء التي أظهرها أبناء الوطن أثناء الإدلاء بأصواتهم.

ولفتت إلى أن السفارة وفّرت جميع التسهيلات واللوجستيات اللازمة لضمان سير عملية الاقتراع بسلاسة ويُسر، بما في ذلك تقديم الدعم الكامل للناخبين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم خلال يومي التصويت، مع استمرار التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وثمّنت السفيرة سيريناد جميل، مستوى التنسيق والتعاون القائم مع السلطات الأرمينية، مشيدة بجهودها في تأمين مقر السفارة وتيسير إجراءات التصويت لأبناء الجالية المصرية ، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء من النظام والأمان.