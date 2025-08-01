نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توافد المصريين في الكويت والسعودية وعمان على لجان انتخابات مجلس الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توافد أبناء الجاليات المصرية في الخارج على لجان الاقتراع المنتشرة في مختلف دول العالم، للمشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ومع انطلاق أول أيام التصويت في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، شهدت العملية الانتخابية إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، عاكسًا حرصهم العميق على المساهمة في رسم ملامح مستقبل الوطن والمشاركة في الاستحقاقات الدستورية، التي تؤكد على وحدة المصريين في الداخل والخارج تحت راية واحدة، هي راية مصر.

وقد أغلقت لجان الاقتراع في عدد من الدول مبكرًا وفق التوقيت المحلي، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وأستراليا، بعد يوم انتخابي اتسم بالتنظيم والانضباط، في ظل تسهيلات لوجستية قدمتها السفارات المصرية بالتنسيق مع السلطات المحلية في تلك الدول.

وفي دول الخليج العربي، تصدرت الجاليات المصرية المشهد بمشاركة واسعة، وسط أجواء احتفالية وهتافات وطنية، تؤكد مدى ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بمجلس الشيوخ.

إقبال ملحوظ في الكويت والسعودية وعمان



شهدت مقار الاقتراع في عدد من الدول العربية، وعلى رأسها الكويت والسعودية وسلطنة عمان، إقبالًا كثيفًا من قبل الجاليات المصرية.

ففي الكويت، تحرك أبناء الجالية المصرية في حافلات خاصة إلى مقار التصويت، واصطفوا في طوابير طويلة وسط هتافات "تحيا مصر – يحيا السيسي"، في مشهد يعكس حجم التفاعل الشعبي مع الاستحقاق الانتخابي. يُذكر أن الجالية المصرية في الكويت تعد من الأكبر في العالم، إذ تقدر بنحو 500 ألف مواطن.

أما في السعودية، فقد شهد مقر القنصلية المصرية في جدة توافدًا كبيرًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث رفع المواطنون أعلام مصر ورددوا شعارات تعبر عن حبهم لوطنهم، وسط إجراءات تنظيمية سلسة ساهمت في سهولة الإدلاء بالأصوات.

وفي العاصمة العمانية مسقط، حرص أبناء الجالية المصرية على التوجه إلى مقر السفارة منذ ساعات الصباح الأولى، موثقين مشاركتهم بالصور والفيديوهات، في حين قامت السفارة بتقديم الدعم الكامل لضمان سير العملية الانتخابية بشكل يليق بهذا الحدث الوطني.

تصويت مستمر على مدار يومين في 136 لجنة بـ117 دولة



تستمر عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بالخارج يومي الجمعة والسبت، الموافقين 1 و2 أغسطس، حيث تُفتح مقار البعثات الدبلوماسية من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وقد خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 136 لجنة انتخابية في 117 دولة حول العالم، بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من أبناء الجاليات المصرية وتمكينهم من أداء واجبهم الوطني بسهولة.

ويحق للمواطنين التصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن للرقم القومي، وهي خطوة تهدف إلى تسهيل عملية الاقتراع وضمان مشاركة أوسع.

تجهيزات واستعدادات دبلوماسية مكثفة



حرصت وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة الهجرة والهيئة الوطنية للانتخابات، على توفير أقصى درجات الاستعداد لاستقبال المصريين بالخارج، حيث تم تجهيز المقار الانتخابية بكافة الإمكانيات اللوجستية والتقنية التي تضمن تنظيمًا سلسًا للعملية الانتخابية.

كما تم إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية والتواصل مع كافة البعثات على مدار الساعة، لتذليل أي عقبات أو تحديات قد تطرأ أثناء التصويت.

ملحمة وطنية تتجدد في كل استحقاق



تؤكد هذه المشاركة الفاعلة من المصريين بالخارج أن حب الوطن لا تحده جغرافيا ولا تضعفه المسافات، وأن أبناء مصر في المهجر هم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، يسطرون في كل استحقاق دستوري ملحمة وطنية تفيض بالولاء والانتماء.

فمن اليابان وكوريا إلى الخليج وأوروبا وأمريكا، يمتد طابور طويل من الوطنيين الشرفاء الذين قرروا أن يكونوا شركاء حقيقيين في مستقبل مصر، حاملين على عاتقهم مسؤولية الكلمة والصوت، ليؤكدوا أن مصر في القلب مهما بَعُد المكان.