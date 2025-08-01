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مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة – الزقازيق – المنصورة والعكس

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة – الزقازيق – المنصورة والعكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول تشغيل قطارات خط (القاهرة – الزقازيق – المنصورة)  والعكس، وذلك بواقع 48 رحلة يوميًا (ذهابًا وإيابًا)، موزعة على عدة مستويات من الخدمة لتوفير خدمة اقتصادية مخفضة مخصصة للرحلات اليومية ذات الكثافة التشغيلية المرتفعة.

يأتي ذلك في إطار التزامها المستمر بتقديم خدمات نقل منتظمة وآمنة تُلبّي احتياجات جمهور الركاب على مختلف خطوط الشبكة.

وقررت الهيئة تشغيل القطارات التالية:
- عدد 46  قطار تحيا مصر. 
- عدد 1 قطار تهوية ديناميكية. 
- عدد 1  قطار سياحي.

ويأتي هذا ضمن خطة الهيئة المستمرة لتطوير منظومة السكك الحديدية ورفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمة، بما يواكب احتياجات المواطنين ويُسهم في دعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل.
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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