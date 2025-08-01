عاجل- انتخابات مجلس الشيوخ..إغلاق لجان التصويت فى اليابان والكوريتين وأستراليا ونيوزلندا

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أحمد جودة - القاهرة - إغلاق لجان التصويت فى اليابان والكوريتين وأستراليا ونيوزلندا

بدأت انتخابات مجلس الشيوخ المصري لعام 2025 أولى مراحلها للمصريين المقيمين بالخارج، حيث أغلقت منذ قليل صناديق الاقتراع في بعض الدول التي يسبق توقيتها المحلي نظيراتها حول العالم، وعلى رأسها اليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وأستراليا.

و تأتي هذه الخطوة ضمن الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، لتيسير عملية التصويت للمغتربين في 117 دولة حول العالم.

وشهدت اللجان الانتخابية في الدول المذكورة توافدًا ملحوظًا من أبناء الجاليات المصرية، وسط أجواء منظمة وإجراءات سلسة أشرفت عليها السفارات والقنصليات المصرية بالتنسيق مع السلطات المحلية. وعبّر المشاركون عن حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في بناء مستقبل تشريعي يعبر عن آمالهم وطموحاتهم، خاصة في ظل ما تشهده مصر من تطورات سياسية واقتصادية متسارعة.

مشاركة فعّالة في أول أيام الاقتراع

شهد اليوم الأول من التصويت بالخارج مشاركة واضحة في عدد من الدول التي انتهت فيها عملية الاقتراع بسبب فارق التوقيت، حيث أغلق التصويت في اليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وأستراليا في الساعات الماضية.

وبرزت مظاهر التنظيم والانضباط في اللجان، بالإضافة إلى التيسيرات التي قدمتها السفارات المصرية، والتي شملت توفير معلومات إرشادية وفرق للمساعدة في عملية التصويت.

استمرار التصويت في باقي دول العالم

من المقرر أن تتواصل عملية التصويت غدًا السبت الموافق 2 أغسطس 2025، في كافة المقار الانتخابية بالخارج، حيث تستقبل اللجان الناخبين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

ويحق للمواطنين الإدلاء بأصواتهم باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المشتمل على الرقم القومي، وفقًا لما أقرّته الهيئة الوطنية للانتخابات.

136 لجنة انتخابية في 117 دولة

تجرى عملية التصويت في الخارج على مدار يومي الجمعة والسبت، في إجمالي 136 لجنة انتخابية موزعة داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية في 117 دولة، ما يضمن وصول الخدمة الانتخابية لأكبر عدد ممكن من المصريين بالخارج، ويعكس اهتمام الدولة المصرية بمشاركة جميع أبنائها في العملية السياسية.

ختام اليوم الأول

مع نهاية اليوم الأول لعملية الاقتراع في بعض الدول، عكست الصور والمشاهد القادمة من مقار التصويت مشاعر الانتماء والوطنية لدى المصريين في الخارج.

كما عبّر عدد من المشاركين عن تقديرهم للإجراءات التي اتخذتها الدولة لتسهيل مشاركتهم، مؤكدين أن مشاركتهم في انتخابات مجلس الشيوخ هي جزء من التزامهم تجاه وطنهم الأم.



