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أحمد جودة - القاهرة - السيسي يرحب بتوجه بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين ويجدد رفض تهجير الفلسطينيين، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ترحيب مصر الكامل بتوجه المملكة المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين، واصفًا هذه الخطوة بأنها إيجابية ومهمة في سبيل إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

دعم مصر لموقف بريطانيا

أشاد الرئيس السيسي بتصريحات ستارمر الأخيرة التي تشير إلى نية بلاده الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية في الموقف الدولي، وقد يسهم في تحريك الجمود السياسي تجاه القضية الفلسطينية.

كما شدد الجانبان على أن الحل العادل والشامل لا يتحقق إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، وهو الخيار الوحيد الكفيل بتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

مصر تواصل جهود التهدئة في غزة

خلال الاتصال، استعرض الرئيس السيسي الرؤية المصرية الشاملة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، مؤكدًا أن القاهرة مستمرة في:

الضغط الدولي للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل

تسريع وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة

ضمان إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين

البدء في إعادة إعمار القطاع فور التهدئة

كما جدد الرئيس السيسي رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مشددًا على أن هذا الأمر خط أحمر ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف، باعتباره تهديدًا مباشرًا للقضية الفلسطينية وهويتها الوطنية.

توافق مصري-بريطاني حول "العدالة كطريق للسلام"

في ختام الاتصال، أكد الجانبان حرصهما على استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشددين على أن تحقيق السلام العادل لا يمكن أن يتم إلا من خلال:

احترام القانون الدولي

دعم حقوق الشعوب

رفض سياسات التهجير أو فرض الأمر الواقع بالقوة

ويعكس هذا الاتصال تقاربًا ملحوظًا في الرؤى بين القاهرة ولندن، فيما يتعلق بإيجاد مخرج سياسي وإنساني للصراع المستمر في قطاع غزة، ومساندة تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال.