أكرم القصاص لـ"إكسترا لايف": المصريون فى الخارج لم يخذلوا مصر أبدا ويساندون وطنهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 أغسطس 2025 05:25 مساءً - أشاد الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، بالإقبال الكبير من المصريين بالخارج على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكداً أنهم لم يخذلوا مصر أبداً على مدى السنوات الماضية، وكانوا دائماً متواجدين وداعمين للدولة المصرية في كافة الاستحقاقات.

وقال القصاص، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا لايف"، إن المصريين في الخارج "كانوا طول الوقت متواجدين، وبيشاركوا في الانتخابات، بيشاركوا في التصويت، بيتعاملوا بشكل داعم للدولة المصرية"، واصفاً إياهم بأن لديهم "درجة كبيرة جداً من الوعي والقدرة على التعامل مع الفعاليات".

واعتبر الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن هذا الحضور الكثيف يأتي "تقديراً للظروف التي تمر بها مصر وتواجهها والتحديات"، وأضاف: "دائماً في لحظات التحديات بيبقى المصريين متواجدين وداعمين بشكل كبير". وأشار إلى أن هذا ظهر بوضوح في انتخابات الرئاسة الأخيرة التي شهدت كثافة في الحضور بالداخل والخارج.

وحول نزاهة العملية الانتخابية، أشار الكاتب الصحفي أكرم القصاص إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات اكتسبت ثقة كبيرة على مدى السنوات الماضية، لافتاً إلى أن استمرار الإشراف القضائي الكامل "قاضي على كل صندوق" يعزز هذه الثقة والشفافية، بالإضافة إلى وجود متابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وتطرق القصاص إلى أهمية المشاركة الواسعة من المرأة والشباب، معتبراً أن هذه المرحلة شهدت "تمكين فئات لم تكن ممكنة من قبل"، مثل المرأة وذوي القدرات الخاصة والشباب، مما يضاعف من حجم المشاركة.

وختاماً، وصف الكاتب الصحفي أكرم القصاص المشهد الانتخابي بأنه يعكس حيوية المشهد السياسي في مصر، مؤكداً أن كل استحقاق انتخابي جديد يضاعف من الإحساس بالمشاركة ويساهم في "نضوج حياة سياسية"، مشدداً على أن المصريين، رغم تنوع آرائهم، لا يتخلون أبداً عن الوقوف مع بلدهم.