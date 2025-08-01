المصريون فى الهند يدلون بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 أغسطس 2025 05:25 مساءً - يواصل أعضاء الجالية المصرية فى الهند، الإدلاء باصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، داخل مقر السفارة المصرية فى العاصمة "نيودلهى"، حيث كان أعضاء السفارة هم أول من أدلوا بأصواتهم.

وعقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا منذ قليل بمقر الهيئة، لاطلاع الرأى العام على مستجدات تصويت المصريين بالخارج بالتزامن مع غلق لجان التصويت فى عدد من الدولة، واستمرارها فى بعض الدول الأخرى.