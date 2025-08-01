المصريون فى الهند يدلون بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ.. صور

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 أغسطس 2025 05:25 مساءً - يواصل أعضاء الجالية المصرية فى الهند، الإدلاء باصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، داخل مقر السفارة المصرية فى العاصمة "نيودلهى"، حيث كان أعضاء السفارة هم أول من أدلوا بأصواتهم.
وعقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا منذ قليل بمقر الهيئة، لاطلاع الرأى العام على مستجدات تصويت المصريين بالخارج بالتزامن مع غلق لجان التصويت فى عدد من الدولة، واستمرارها فى بعض الدول الأخرى.
وأكد المستشار أحمد بندارى استمرار عمليات التصويت فى جميع السفارات المصرية بالخارج، مشيرا إلى أنه هناك 13 سفارات مصرية فى 9 دول بالخارج، بينما ستكون لجنة لوس انجلوس هى اخر سفارة ستفتح اللجنة فى الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت مصر.
وتجرى الانتخابات فى الخارج فى عدد 136 سفارة وقنصلية فى 117 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أصدرت القرار رقم 16 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءاتتصويت المصريين المقيمين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن تشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددى للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويعاونهم أمين أصلى أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية الذى يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.