ضبط مرتكبى واقعة وضع أعمال دجل وسحر بإحدى المقابر فى دائرة مركز شرطة أوسيم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 أغسطس 2025 04:29 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على شخصين لقيامهما بممارسة أعمال الدجل والسحر بإحدى المقابر بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذ الشأن، وأمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، طرف أول (سائقان)، وطرف ثان (شخصان) جميعهم مقيمين بدائرة المركز.

وبمواجهة الطرف الأول أقرا بأنه حال سيرهما بدائرة المركز شاهدا الطرف الثانى يقوما بوضع لفافات ورقية مدون عليها عبارات غير مفهومة بإحدى المقابر، وتمكنا من الإمساك بهما بمساعدة الأهالى وصرفهما.

وبمواجهة الطرف الثانى قرر أحدهما بوجود مشاكل عائلية بمنزله فإستعان بالأخر والذى أوهمه بوجود أعمال سحر وقدرته على فكها، وإصطحبه للمقابر لدفن لفافات تحوى طلاسم، إلا أنهما فوجئا بتعدى الأهالى عليهما وتصويرهما وبث المقطع عبر موقع التواصل الإجتماعى وصرفها عقب ذلك من المكان.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.