الهيئة الوطنية: لوس أنجلوس آخر لجنة تغلق باب التصويت بانتخابات الشيوخ اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 أغسطس 2025 04:29 مساءً - عقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا منذ قليل بمقر الهيئة، لاطلاع الرأي العام على مستجدات تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ بالتزامن مع غلق لجان التصويت فى عدد من الدول، واستمرارها فى بعض الدول الأخرى.

وأكد المستشار أحمد بندارى أن عمليات التصويت جرت فى جميع السفارات المصرية بالخارج، مشيرا إلى أنه باقى 9 سفارات لم تغلق لجانها اليوم، حيث ستكون لجنة لوس أنجلوس هى آخر سفارة ستغلق اللجنة.

وتجرى الانتخابات فى الخارج فى 136 سفارة وقنصلية فى 117 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أصدرت القرار رقم 16 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءاتتصويت المصريين المقيمين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن تشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددى للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويعاونهم أمين أصلى أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية الذى يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.