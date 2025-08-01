اليوم الأول مر بيسر.. إغلاق لجان التصويت فى اليابان والكوريتين وأستراليا ونيوزلندا بانتخابات الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 أغسطس 2025 04:29 مساءً - اغلقت منذ قليل لجان الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ، في اليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وأستراليا، مع انتهاء المدة المحددة للتصويت وفق التوقيت المحلي لكل دولة، ضمن اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين المقيمين بالخارج.

وشهدت اللجان الانتخابية بهذه الدول مشاركة ملحوظة من أبناء الجاليات المصرية، وسط أجواء منظمة وتيسيرات قدمتها السفارات والقنصليات المصرية بالتعاون مع السلطات المحلية، مما ساهم في سير العملية الانتخابية بسلاسة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت للمصريين بالخارج غدًا السبت 2 أغسطس، في مختلف المقار الانتخابية حول العالم، على أن تُفتح اللجان من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وتجرى عملية التصويت بالخارج على مدار يومي 1 و2 أغسطس، في 136 لجنة انتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية في 117 دولة، ويحق للمواطنين التصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن للرقم القومي.