بعد قليل.. مؤتمر لغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات عن تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 أغسطس 2025 04:29 مساءً - تعقد غرفة العمليات المشكلة بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة بعد قليل، لاطلاع الرأي العام للمستجدات تصويت المصريين بالخارج وبالتزامن مع غلق لجان التصويت فى عدد من الدولة، واستمرارها فى بعض الدول الأخرى.

وتجرى الانتخابات فى الخارج فى عدد 136 سفارة وقنصلية فى 117 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

واستبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات من انتخابات الخارج 5 دول والتى لن تشهد اقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ بسبب النزاعات وحظر التجوال ببعضها وهى فلسطين، واليمن، والصومال، سوريا، واسرائيل، بينما قامت بزيادة عدد المقار الانتخابية فى دولتين منها الهند التى أصبح بها لجنتين، وفى السودان سيكون التصويت من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء بسبب حظر التجول المفروض بها.