الخارجية: لم ترد أية شكاوى أو خروقات فى تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 أغسطس 2025 03:33 مساءً - قال السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، إن غرفة عمليات وزارة الخارجية تتابع بصفة مستمرة سير العملية الانتخابية بالخارج، موضحاً أن عملية الاقتراع تواصلت بسلاسة ويسر منذ أن تم فتح لجنة الانتخابات الأولى في نيوزلندا في منتصف الليل أمس بتوقيت القاهرة، كما تم افتتاح المقرات الانتخابية في عدد من الدول الآسيوية والعربية والأوروبية والأفريقية.

وأشار حبشى إلى أن اللجان الانتخابية في الدول العربية شهدت إقبالًا ملحوظًا، يعكس حرص المواطنين على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني، منوهاً الى أنه من المنتظر أن تبدأ عملية التصويت في لجان دول الأمريكتين خلال الساعة القادمة، وفقًا لفروق التوقيت المحلي.

وأكد نائب وزير الخارجية، أنه حتى الآن، لم تُسجل أية عقبات في فتح المقرات الانتخابية أو طباعة بطاقات الاقتراع، مشيدا بالتعاون الوثيق والمستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي ساهم في تيسير الإجراءات الفنية واللوجستية.

وأضاف نائب وزير الخارجية أن وزارة الخارجية قد خصصت غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة؛ للتنسيق بين بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية حول العالم، وبين الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن انسيابية العملية الانتخابية في الخارج، حيث لم ترد أية شكاوى أو خروقات من شأنها التأثير على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية في أي من اللجان خارج البلاد.

تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يشهد يوم غد /السبت/ زيادة في نسب الإقبال، خاصة في الدول الغربية، نظرًا لموافقته عطلة نهاية الأسبوع.