انتخابات مجلس الشيوخ.. المصريون فى أذربيجان يدلون بأصواتهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 أغسطس 2025 03:33 مساءً - أدلى أبناء الجالية المصرية في أذربيجان، بأصواته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بمقرات اللجان التي حددتها السفارة المصرية في العاصمة " باكو".

وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت "باكو" انطلقت انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في أذربيجان. ومن المقرر ان يبدأ تصويت الداخل في الانتخابات أيام 4 و5 من أغسطس الحاري، علي أن تنتهى عملية فرز وتسليم محاضر اللجان العامة وقراراتها بشأن الاعتراضات وإعلان الحصر العددى للأصوات يوم 12 أغسطس.

من المقرر بموجب الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ إعلان النتائج بتاريخ 12 أغسطس علي أن تستأنف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة في اليوم نفسه.

وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون فى قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس، فيما يتم البت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 ايام اعتبارًا من 15 إلى 24 اغسطس.

وتبدأ فترة الصمت الدعائى الثانى للإعادة يوم 24 أغسطس، لتنطلق جولة انتخابات الإعادة فى يوم 25 و26 فى الخارج، علي أن تبدأ جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في الداخل في أيام27 و28 من الشهر نفسه.

وتعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.

انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ

سيدة تدلي بصوتها سيدة تدلي بصوتها

سيدة مشاركة في الانتخابات سيدة مشاركة في الانتخابات

صنادق الانتخابات صنادق الانتخابات

لجان انتخاب المصريين في أذربيجان لجان انتخاب المصريين في أذربيجان

لحظة إدخال الصوت في الصندوق لحظة إدخال الصوت في الصندوق

مشارك في الانتخابات مشارك في الانتخابات