الملحق الثقافي المصري بالسعودية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 أغسطس 2025 03:33 مساءً - أدلى الدكتور أحمد سعيد فهيم منصور، الملحق الثقافي التعليمي بالسفارة المصرية في الرياض، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في مقر السفارة المصرية في السعودية.

وأكد الدكتور أحمد سعيد أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري تمثل واجبًا وطنيًا على كل مصري بالخارج، مشيدًا بالتنظيم داخل مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة، والتسهيلات المقدمة للناخبين لضمان سير العملية بسلاسة.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر على مدى يومي 1 و2 من شهر أغسطس الجاري، ابتداء من الساعة الـ 9 صباحاً وحتى الساعة الـ 9 مساء، وفق التوقيت المحلي لكل دولة، ويبلغ عدد مراكز الاقتراع خارج البلاد 136 مركزا تتوزع على مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية في 117 دولة حول العالم.

وتستقبل لجان الاقتراع الناخبين في مقار السفارات والقنصليات المصرية للإدلاء بأصواتهم من التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت كل دولة، ويتم التصويت من خلال الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية والذي يضم الرقم القومي.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن فتح باب الترشح اعتباراً من يوم 5 يوليو لمدة 5 أيام حتى 10 يوليو، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتي 16 يوليو، وتجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس على أن يبدأ الاقتراع فى الداخل يومي 4 و 5 أغسطس المقبل.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 اغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و 26 في الخارج، و يومي 27 و 28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.