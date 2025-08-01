عاجل| بدء الانتخابات في أستراليا.. المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

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أحمد جودة - القاهرة - المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

انطلقت اليوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، المرحلة الأولى من الاستحقاق الانتخابي لانتخابات مجلس الشيوخ المصري للمصريين في الخارج، وسط أجواء تنظيمية واستعدادات مكثفة من قبل وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.

ويأتي هذا الحدث في إطار تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 5 لسنة 2025، بدعوة الناخبين المصريين المقيمين بالخارج إلى التصويت في مقار لجان الانتخابات الفرعية بالسفارات والقنصليات المصرية المنتشرة في أنحاء العالم.

وشهدت العملية الانتخابية بالخارج انطلاقتها الأولى من نيوزيلندا، نظرًا لفارق التوقيت، تلتها أستراليا كثاني محطة في ماراثون تصويت المصريين بالخارج. ويستمر التصويت على مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين 1 و2 أغسطس 2025، تمهيدًا لانطلاق التصويت بالداخل يومي 4 و5 أغسطس المقبل.

ويعد تصويت المصريين في الخارج خطوة أساسية نحو دعم التمثيل النيابي وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين في المهجر، الذين لطالما لعبوا دورًا محوريًا في الشأن الوطني، سواء عبر الدعم الاقتصادي أو التفاعل السياسي والوطني.

أول محطة في التصويت نيوزيلندا



انطلقت عملية التصويت في تمام الثانية عشرة منتصف ليل الخميس بتوقيت القاهرة (الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت نيوزيلندا)، حيث بدأت أولى لجان التصويت عملها في السفارة المصرية في العاصمة النيوزيلندية. وتأتي أولوية نيوزيلندا في جدول التصويت بسبب فارق التوقيت بينها وبين مصر، والمقدر بـ11 ساعة تقريبًا.

أستراليا ثاني محطات الاقتراع في الخارج



بعد ساعات من انطلاق التصويت في نيوزيلندا، بدأت مقار الاقتراع التابعة للبعثات المصرية في أستراليا في استقبال الناخبين المصريين المقيمين هناك. ويُقدر عدد أبناء الجالية المصرية في أستراليا بنحو 24،061 ألف مواطن، يتوزعون على عدة مدن كبرى. وتُعد الجالية المصرية في أستراليا من أنشط الجاليات المصرية بالخارج، حيث تساهم في مجالات متعددة بالمجتمع الأسترالي، وتُعد البلاد من الوجهات المفضلة للمصريين الباحثين عن الاستقرار وفرص العمل.

الاستعدادات والتجهيزات الفنية للعملية الانتخابية



قامت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، باستكمال كافة الإجراءات التنظيمية واللوجستية لتسهيل التصويت في الخارج، حيث تسلمت بطاقات الاقتراع الخاصة بالنظامين الفردي والقائمة، إلى جانب صناديق الاقتراع الشفافة. كما تم ندب رؤساء وأمناء لجان من أعضاء السلك الدبلوماسي، لضمان الإشراف المحايد والفعال على سير العملية الانتخابية.

التوعية والتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج



شهدت الأيام الماضية تنظيم عدد من اللقاءات التعريفية التي عقدتها السفارات المصرية مع رموز الجاليات، بهدف شرح ضوابط التصويت وآلياته.

كما قامت البعثات الدبلوماسية بنشر منشورات توعوية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتسهيل وصول المعلومات الدقيقة للمواطنين.

آليات وضوابط الاقتراع



وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، تُجرى الانتخابات بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، بتوقيت الدولة المضيفة، مع ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة دون الإخلال بسير العملية الانتخابية. ويشترط أن يُدلي الناخب بصوته بنفسه من خلال الاقتراع السري المباشر، ويقبل في إثبات الشخصية بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن للرقم القومي.

الجدول الزمني الكامل للعملية الانتخابية