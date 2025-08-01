عاجل| انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج.. نيوزيلندا أولى المحطات

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أحمد جودة - القاهرة - عاجل| انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج

بدأت رسميًا فعاليات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ المصري لعام 2025، حيث انطلق قطار التصويت من الخارج، وتحديدًا من دولة نيوزيلندا، صباح اليوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، في مشهد يؤكد حرص المصريين في المهجر على المشاركة الوطنية الفاعلة في الحياة السياسية. ويُنتظر أن تستمر عملية الاقتراع بالخارج يومي الجمعة والسبت، 1 و2 أغسطس، على أن تُجرى الانتخابات داخل جمهورية مصر العربية يومي 4 و5 أغسطس.

وتعد هذه الانتخابات محطة مهمة في مسار دعم الحياة التشريعية وتعزيز دور مجلس الشيوخ، باعتباره أحد غرفتي البرلمان المصري، حيث يُسهم في صياغة السياسات العامة للدولة والتشريعات المكملة للدستور. وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات جدولًا زمنيًا دقيقًا لإجراء الانتخابات في الداخل والخارج، بدءًا من التصويت وحتى إعلان النتائج النهائية في الجريدة الرسمية.

المصريون في نيوزيلندا يدلون بأصواتهم

انطلقت عملية التصويت للمصريين بالخارج من نيوزيلندا، التي تضم نحو 5 آلاف مواطن مصري موزعين بين مدن رئيسية مثل أوكلاند، كرايستشيرش، والعاصمة ويلنجتون.

وتقام عملية التصويت في مقار القنصليات والبعثات الدبلوماسية المصرية، وسط تنظيم دقيق وإجراءات مُحكمة تضمن سلامة العملية الانتخابية وسيرها بانضباط.

استعدادات السفارات وتجهيز مقار الاقتراع

خلال الأيام الماضية، أنهت السفارات المصرية في الخارج الاستعدادات الخاصة باستقبال الناخبين، تنفيذا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقد قامت السفارات بتنظيم لقاءات مع رموز الجاليات المصرية في مختلف الدول لتوضيح الإجراءات المتبعة، إلى جانب نشر إرشادات توعوية على صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتسهيل عملية الاقتراع على المواطنين.

ضوابط الاقتراع وشروط إثبات الهوية

وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، يُشترط على الناخب أن يُدلي بصوته بنفسه من خلال الاقتراع السري العام المباشر، ولا يُقبل في إثبات الشخصية سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

ويكون التصويت داخل مقرات البعثات الدبلوماسية أو القنصليات أو أي مقرات أخرى يحددها قرار من الهيئة الوطنية بناءً على ترشيح من وزارة الخارجية.

الجدول الزمني الكامل للانتخابات

الخارج

التصويت الأول: 1 و2 أغسطس 2025

جولة الإعادة (إن وجدت): 25 و26 أغسطس 2025

الداخل:

التصويت الأول: 4 و5 أغسطس 2025

جولة الإعادة (إن وجدت): 27 و28 أغسطس 2025

إعلان النتائج:

الجولة الأولى: 12 أغسطس 2025

الجولة الثانية (النهائية): 4 سبتمبر 2025

إشراف دبلوماسي على اللجان بالخارج

قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بندب رؤساء وأمناء اللجان في الخارج من أعضاء السلك الدبلوماسي، حيث تسلمت وزارة الخارجية جميع بطاقات الاقتراع الخاصة بالنظام الفردي ونظام القوائم، بالإضافة إلى صناديق الاقتراع الشفافة المعتمدة، لضمان النزاهة والشفافية التامة في كافة مراحل العملية الانتخابية.

مواعيد التصويت

تفتح لجان الاقتراع من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، حسب التوقيت المحلي للدولة التي يُجرى فيها التصويت. ويتخلل فترة التصويت ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، على ألا يؤثر ذلك على انتظام العملية الانتخابية أو يعوق مشاركة الناخبين.