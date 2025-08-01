عاجل|انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. نيوزيلندا تفتتح أولى لجان الاقتراع

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أحمد جودة - القاهرة - انطلاق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

تشهد الساعات القليلة المقبلة لحظة فارقة في مسار الاستحقاق الديمقراطي المصري، حيث تنطلق أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك مع حلول منتصف ليل الخميس بتوقيت القاهرة، والذي يوافق الساعة التاسعة صباحًا من يوم الجمعة في نيوزيلندا. وتفتتح السفارة المصرية في ويلنجتون، عاصمة نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية خارجية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، لتبدأ بذلك الجولة الأولى من الاقتراع الخارجي والتي تمتد لمدة يومين متتاليين، تنتهي مساء يوم السبت.

وتعد هذه المرحلة من التصويت خطوة حيوية في تأكيد دور المصريين بالخارج في صناعة القرار الوطني والمشاركة السياسية الفاعلة، في ظل إجراءات تنظيمية دقيقة أعدّتها الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في كل سفارات وقنصليات مصر حول العالم.

أولى لجان التصويت تنطلق من نيوزيلندا



تفتتح أول لجنة انتخابية للمصريين بالخارج في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة داخل السفارة المصرية في ويلنجتون، عاصمة نيوزيلندا، وهي أول دولة يبدأ فيها التصويت نظرًا لفارق التوقيت الزمني الكبير.

وتستمر عمليات الاقتراع في الخارج على مدار يومي الجمعة والسبت، في جميع الدول التي تتواجد بها بعثات دبلوماسية مصرية.

قواعد تعيين ممثلي المرشحين بالخارج



أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من القواعد الحاكمة لمشاركة ممثلي المرشحين الأفراد أو القوائم في لجان تصويت المصريين بالخارج، والتي جاءت كما يلي:

يحق لكل مرشح فردي أو ممثل عن قائمة أن يعين ممثلًا له في كل لجنة انتخابية بالخارج، شرط أن يكون مسجلًا بقاعدة بيانات الناخبين.

يجب على المرشح أو ممثل القائمة إخطار الهيئة الوطنية بأسماء ممثليه واللجان المراد تعيينهم فيها، وذلك قبل موعد الاقتراع بيومين على الأقل.

تقوم الهيئة بإخطار وزارة الخارجية بأسماء الممثلين المعينين، والتي بدورها تُخطر البعثات المصرية المختصة.

تجرى عملية الاقتراع في الموعد المحدد حتى في حال غياب ممثلي المرشحين أو القوائم.

تنظيم اللجان وآليات التصويت



تشكل الهيئة الوطنية للانتخابات اللجان المشرفة على عمليات الاقتراع والفرز بالخارج من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمناء أصليون من العاملين بوزارة الخارجية، بقرارات رسمية تصدرها الهيئة.

ويبدأ الاقتراع يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً بتوقيت كل دولة، مع تخصيص ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بشرط ألا يؤثر ذلك على انتظام التصويت.

وفي حال وجود ناخبين داخل مقر اللجنة في نهاية وقت الاقتراع ولم يدلوا بأصواتهم، يتم تحرير كشف بأسمائهم ويُسمح لهم بالتصويت حتى الانتهاء من العملية الانتخابية بالكامل.