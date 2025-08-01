مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. ملحمة وطنية جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

تنطلق خلال ساعات قليلة عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تعد إحدى المحطات الرئيسية في مسار الدولة المصرية الديمقراطي.

وفي ظل مناخ إقليمي ودولي بالغ التعقيد، يتجدد الدور الحيوي لأبناء الجاليات المصرية حول العالم، بوصفهم سفراء لوطنهم ومصدرًا لقوة مصر الناعمة، والدعامة الأولى للاستقرار والديمقراطية.

وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عملية الاقتراع ستبدأ في تمام التاسعة صباحًا حسب توقيت كل دولة، لتكون سفارة مصر في ويلنجتون - نيوزيلندا أول بعثة دبلوماسية تفتح أبوابها أمام الناخبين منتصف ليلة القاهرة.

ومن المتوقع أن تستمر عملية التصويت يومي الجمعة والسبت الموافقين 1 و2 أغسطس، وسط استعدادات مكثفة من السفارات والأحزاب السياسية، التي أطلقت غرف عمليات لمتابعة التصويت وحشد المواطنين، تأكيدًا على أهمية هذا الاستحقاق الدستوري.

أحزاب سياسية في سباق التعبئة والحشد

مستقبل وطن: تعبئة واسعة وغرف عمليات دولية

شكل حزب "مستقبل وطن" غرفة عمليات مركزية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، رئيس أمانة المصريين بالخارج.

وشهدت الأمانة اجتماعات مكثفة مع قياداتها في دول الخليج وأوروبا، عبر "زووم"، وتم خلالها التنسيق الكامل مع السفارات والقنصليات المصرية، والروابط المحلية للمحافظات.

أكد الحزب على أهمية استثمار فرصة تصويت المصريين بالخارج، واعتبارها امتدادًا لدورهم التاريخي في دعم الوطن. كما نقل حسين تحيات قيادة الحزب لأبناء الجاليات، مشيدًا بدور الدولة المصرية في تمكينهم، من خلال مبادرات مثل "بيت الوطن" و"سيارات المصريين بالخارج"، وغيرها من المبادرات التي تُعزز انتماءهم.

الشعب الجمهوري: دعوة للمشاركة ومواجهة الحملات المغرضة

أما حزب "الشعب الجمهوري"، فقد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة التصويت، وفق ما صرح به المتحدث الرسمي للحزب زاهر الشقنقيري، الذي أكد على متابعة التصويت لحظة بلحظة بالتنسيق مع أمانات الحزب بالمحافظات، للتصدي لأي محاولات لتشويه العملية الانتخابية.

وشدد الحزب على أن المشاركة تمثل واجبًا وطنيًا ودستوريًا، داعيًا المصريين بالخارج لتجاهل الشائعات، والتأكيد على ارتباطهم بوطنهم ودورهم في تحقيق استقراره.

حزب العدل: استحقاق انتخابي ومقترحات لتعزيز المشاركة

أعلن حزب العدل عن إصدار توكيلات لمندوبيه في 11 دولة بالخارج، من بينها السعودية، الإمارات، فرنسا، ألمانيا، واليونان، لمتابعة العملية الانتخابية. وأكد حسام حسن، أمين التنظيم بالحزب، أن اختيار يومي الجمعة والسبت جاء مناسبًا لظروف عمل الجاليات.

كما أعلن د. مصطفى عباس، مساعد رئيس الحزب لشؤون المصريين بالخارج، عن إطلاق حملة إلكترونية للتواصل مع الجاليات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتنظيم لقاءات تعريفية بمرشحي الحزب. وقدم الحزب ورقة سياسات مشتركة مع مركز "وصلة"، لاقتراح آليات تصويت بديلة مثل التصويت الإلكتروني والبريدي، بهدف تسهيل العملية مستقبلًا.

حزب المؤتمر: متابعة دقيقة واستعدادات مكثفة

أكدت د. إيمان سالم، أمينة الاتصال السياسي بالحزب، أن أمانة الحزب بالقاهرة تتابع كافة الترتيبات الخاصة ببدء تصويت المصريين بالخارج، وتولي الملف اهتمامًا خاصًا كونه مؤشرًا على وعي المواطن في الخارج.

كما أشار المهندس هيثم أمان، رئيس غرفة عمليات الحزب بالقاهرة، إلى انتهاء فترة الدعاية، والاستعداد الكامل لمتابعة العملية الانتخابية وتم عقد لقاءات مع المرشحين، وتشكيل لجان للدعم الإعلامي والتنظيمي واللوجيستي، لتوفير أفضل بيئة انتخابية ممكنة.

رسائل وطنية من نواب ومسؤولين حزبيين

وجه النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، دعوة إلى أبناء الجاليات للمشاركة الفعالة، مؤكدًا أنهم يشكلون ركيزة وطنية لا غنى عنها.

وشدد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي في "مستقبل وطن"، على أهمية مجلس الشيوخ في دعم المسار التشريعي للدولة، داعيًا جميع المصريين في الخارج للمشاركة الواسعة، وممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم بحرية.

إجراءات وضوابط الاقتراع بالخارج

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات عددًا من القواعد المنظمة لتصويت المصريين بالخارج، منها: