استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين في دورته الثالثة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 31 يوليو 2025 11:25 مساءً - رصد عمرو موسى، مراسل قناة الحياة، آخر تطورات فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثالثة، قائلا: "أجواء صيفية بامتياز يعيشها رواد وزوار المدينة خاصة مع نهاية الأسبوع، وفي ظل الطقس الممتع، أجواء غاية في الروعة".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "رواد وزوار مدينة العلمين الجديدة يقولون إن تلك المدينة مثل النداهة، من يزورها مرة، لابد أن يعود إليها مرة أخرى ويزورها من جديد".

وأوضح: "غدا سيقام الحفل المنتظر في مهرجان العلمين، للهضبة عمرو دياب، ويتم الاستعداد له جيدا في مسرح الـ"يو أرينا"، في ظل التوافد المستمر من الزوار والرواد، حرصا على المشاركة وحضور هذا الحفل".

وتابع: "هناك مشاركة كبيرة من 104 دول في مهرجان العلمين، وخلال الفترة القادمة سيقام حفل للنجمة الكبيرة الفنانة أصالة في السابع من أغسطس المقبل، والثامن من أغسطس للفنان تامر عاشور، ثم تتوالى الحفلات".